Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Bu sezon yaptıkları transferlerle forvet ve orta sahayı güçlendiren Galatasaray, savunmaya da el attı. Sarı-kırmızılılarda, sezon başında Roma'ya giden Mert Çetin'in kiralanması gündemde. Fatih Terim'in aklındaki diğer isimse Basel'de forma giyen Eray Cömert.
14 Ekim 2019 Pazartesi 07:07
Güncelleme: 14.10.2019 07:07
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Sezon başında birbirinden değerli isimler kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer için de çalışmalara başladı.
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Kanat oyuncularından memnun olmayan ve bu yönde çalışmalar yapan sarı-kırmızılı takımda, savunmaya da takviye yapılacak.
Sezon başında çok istese de defansı yedekleyemeyen teknik direktör Fatih Terim'in gündeminde iki isim bulunuyor.
Öncelik Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olarak bütün dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin'de...
Terim, 22 yaşındaki Mert'in kiralanması konusunda yönetime rapor verdi. Kulübü Roma ile temasların başladığı öğrenildi.