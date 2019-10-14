Galatasaray'da defansa iki yerli aday!

Bu sezon yaptıkları transferlerle forvet ve orta sahayı güçlendiren Galatasaray, savunmaya da el attı. Sarı-kırmızılılarda, sezon başında Roma'ya giden Mert Çetin'in kiralanması gündemde. Fatih Terim'in aklındaki diğer isimse Basel'de forma giyen Eray Cömert.

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:07 Güncelleme: 14.10.2019 07:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





