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Fatih Terim PSG'nin teklif yaptığı Fernando Reges’i sildi!
Fatih Terim, Serdar, Eren ve Garry'nin ardından o yıldızın da ipini çekti. PSG'den gelen teklif sonrasında performansı düşen Sambacıyı gözden çıkaran İmparator, Brezilyalıyla mayıs ayında vedalaşacak.
14 Mart 2019 Perşembe 10:38
Güncelleme: 14.03.2019 10:53
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TEMİZLİK FURYASI DEVAM EDECEK Devre arasında Serdar Aziz ve Garry Rodrigues'le yollarını ayıran, Eren Derdiyok'u da kadro dışı bırakan teknik direktör Fatih Terim, her fırsatta işaret ettiği temizlik furyasına Brezilyalı oyuncu Fernando Reges'i de dahil etti.
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Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Sambacı, Avrupa Ligi'nde Benfica'ya karşı oynanan ilk maçta da sahanın en kötüsü olarak dikkat çekmiş ve hocası tarafından sert bir dille uyarılmıştı.
PSG'NİN TEKLİFİ KAFASINI KARIŞTIRDI Ligde en son Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen ve ardından sakatlanan Fernando, iyileşmesine rağmen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Antalyaspor karşılaşmalarının kadrosuna dahil edilmedi.
Güneş'in haberine göre Teknik direktör Fatih Terim, oyuncusuna bu şekilde bir ceza vererek tüm takıma 'ayağınızı denk alın' mesajı gönderdi. Sambacının düşen performansının arkasında ise devre arasında PSG'den gelen teklif olduğu iddia edildi.
İmparator, Fernando'nun yerine transfer etmek istediği isimler üzerine de çalışmalarını sürdürüyor. Scout ekibiyle koordineli olan Terim, FFP'yi de düşünerek hareket ediyor.