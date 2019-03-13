Ümit Karan'dan şampiyonluk yorumu
Makedonya'nın Shikupi takımını çalıştıran Ümit Karan, eski takımı Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi. A Spor'a konuşan karan "Galatasaray'ın mucizeye ihtiyacı yoktur" ifadelerini kullandı.
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