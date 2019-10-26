Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ekim 2019, Cumartesi
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Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığının ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar Falcao'nun sakatlığıyla ilgili flaş bir tespitte bulundu.
26 Ekim 2019 Cumartesi 08:23 Güncelleme: 26.10.2019 08:23
Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenilemişti..

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Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferlerin arasında en çok uğraş verdiği ve ses getiren isim ise şüphesiz Radamel Falcao olmuştu.

Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Aslan, Kolombiyalı yıldızı Monaco'dan yıllık 5 milyon euro karşılığında 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünya yıldızı isim Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk mücadelede (Kasımpaşa) golünü kaydederek taraftarları oldukça umutlandırmıştı.

Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Ancak Süper Lig'de 9. haftaya girilirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi.

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