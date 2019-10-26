Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığının ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar Falcao'nun sakatlığıyla ilgili flaş bir tespitte bulundu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 08:23 Güncelleme: 26.10.2019 08:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





