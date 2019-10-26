Falcao direkten döndü! Uzmanlardan flaş sakatlık yorumu

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 5 maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Falcao'nun 22 gündür süren sakatlığının ardından korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Uzmanlar Falcao'nun sakatlığıyla ilgili flaş bir tespitte bulundu.
26 Ekim 2019 Cumartesi 08:23
Güncelleme: 26.10.2019 08:23
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Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenilemişti..
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Sarı-Kırmızılılar'ın bu transferlerin arasında en çok uğraş verdiği ve ses getiren isim ise şüphesiz RadamelFalcao olmuştu.
Aslan, Kolombiyalı yıldızı Monaco'dan yıllık 5 milyon euro karşılığında 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünya yıldızı isim Sarı-Kırmızılı formayla çıktığı ilk mücadelede (Kasımpaşa) golünü kaydederek taraftarları oldukça umutlandırmıştı.
Ancak Süper Lig'de 9. haftaya girilirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi.