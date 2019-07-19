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Emre Mor için Celta Vigo'dan açıklama: Galatasaray cevap vermiyor!
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarka tamamlayan Galatasaray'da Emre mor ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'a gelerek Fatih Terim ile görüşen yıldız futbolcuyla ilgili açıklama geldi. Celta Vigo adına Emre Mor pazarlıklarını sürdüren Eric Alonso, Emre transferiyle ilgili olay açıklamalarda bulundu.
19 Temmuz 2019 Cuma 09:34
Güncelleme: 19.07.2019 09:35
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Galatasaray'ın imzaya beklediği Emre Mor için bir pürüz biterken bir pürüz başlıyor.
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Başkan Mustafa Cengiz, "Kısa zamanda KAP açıklaması gelir" yorumunu yaptığı Emre için menajerlik firması araya girmiş ve transferin tamamlanmasını engellemişti.
Menajerlik şirketinin ikna edilmesinin ardından transferin bitmesi beklenirken Emre'nin alacakları çıktı ortaya çıkmıştı.
Genç yıldızın, Celta Vigo'daki alacağını bırakmaya yanaşmadığı, İspanyolların da ödeme yapmak istemediği bildirilmişti.
Son olarak Emre ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...