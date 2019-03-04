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Deniz Türüç Aslan oluyor
Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonu kadrosuna katacağı ilk ismi belirledi. Devre arasında başladığı değişim hareketine sezon sonu devam edecek olan Terim, Deniz Türüç transferinde mutlu sona yaklaştı.
4 Mart 2019 Pazartesi 11:15 Güncelleme: 04.03.2019 11:27
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Sol ayağını kullanan ve orta sahanın sağında görev yapan 26 yaşındaki Deniz Türüç, hem Türk pasaportu taşıması hem de hücum hattında joker olması nedeniyle öne çıktı.
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