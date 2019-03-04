Deniz Türüç Aslan oluyor - Fotomaç
04 Mart 2019, Pazartesi
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Deniz Türüç Aslan oluyor

Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonu kadrosuna katacağı ilk ismi belirledi. Devre arasında başladığı değişim hareketine sezon sonu devam edecek olan Terim, Deniz Türüç transferinde mutlu sona yaklaştı.

4 Mart 2019 Pazartesi 11:15 Güncelleme: 04.03.2019 11:27
Deniz Türüç Aslan oluyor

Kadro planlamasında sezon sonu büyük bir değişim yaşayacak olan Galatasaray'da Fatih Terim'in ilk hamlesi Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç olacak...

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Deniz Türüç Aslan oluyor

Sol ayağını kullanan ve orta sahanın sağında görev yapan 26 yaşındaki Deniz Türüç, hem Türk pasaportu taşıması hem de hücum hattında joker olması nedeniyle öne çıktı.

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Deniz Türüç Aslan oluyor

Galatasaray ile geçtiğimiz günlerde adı anılan Kayserispor'un yıldızı Deniz Türüç hakkında pekiştirici bir iddia daha atıldı.

Deniz Türüç Aslan oluyor

Antrenörlük kariyerine Galatasaray'da başlayan ve şu anda teknik direktörlük yapan Cenk Özcan, 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sarı-kırmızılı kulübe transfer olabileceğini söyledi.

Deniz Türüç Aslan oluyor

Özcan, Beşiktaş'a bu hafta gol atan Türüç için, "Çok iyi bir oyuncu ve çok ciddi şekilde Galatasaray'a sezon sonunda gideceği yönünde söylentiler var" dedi.

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