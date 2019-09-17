Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi

HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KAYIP

"Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. Anahtar kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan biri. Aynı tipten çok fazla yok açıkçası bizim takımımızda. Geçen seneden beri ona çok farklı görevler veriyorum ve çok iyi yapıyor. Hiç beklemediğimiz bir kayıp."