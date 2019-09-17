Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Eylül 2019, Salı
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Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın karşılaşacakları Club Brugge mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim'e tecrübeli oyuncular Ryan Babel ve Ryan Donk da eşlik etti... İşte Terim'in basın toplantısından satırbaşları.

17 Eylül 2019 Salı 20:32 Güncelleme: 17.09.2019 20:32
Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel: 'Yeni futbolcular ve yeni takım ile yeterince çalıştık. Şu anda herkes Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için heyecanlı bir şekilde bekliyor." şeklinde konuştu.

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Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi

Sarı-Kırmızılılar'ın bir diğer Hollandalı yıldızı Ryan Donk ise "Club Brugge farklı bir kulüp, her taraftan seyirci topluyor. Farklı bir maç olacak." dedi.

Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi

İki yıldızın antrenman nedeniyle basın toplantısından ayrılmasının ardından soruları yanıtlayan Fatih Terim birçok konuya değindi. İşte Terim'in açıklamalarından satırbaşları.

Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi

HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR KAYIP
"Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. Anahtar kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan biri. Aynı tipten çok fazla yok açıkçası bizim takımımızda. Geçen seneden beri ona çok farklı görevler veriyorum ve çok iyi yapıyor. Hiç beklemediğimiz bir kayıp."

Club Brugge mücadelesi öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi

"Belki sakatlık süresi yazılanlar kadar olmayacak, doğruyu yansıtmıyor ama yarınki maçta oynamayacak. Acil şifalar diliyorum. Enteresan bir sakatlık oldu, çenesinde iki kırık oluştu."

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