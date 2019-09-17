Fatih Terim İtalyanca döktürdü! İşte o anlar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın karşılaşacakları Club Brugge mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.
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