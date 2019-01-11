Bruma Galatasaraya geri dönüyor - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Bruma Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray, hazırlık maçı için Almanya'ya gitti, Portekizli futbolcu ile birlikte dönebilir. Sarı-kırmızılılar, Leipzig karşılaşmasında eski yıldızları Bruma'yı masaya yatıracak.

11 Ocak 2019 Cuma, 22:43:59 Güncelleme: 08:05:14
Bruma Galatasaraya geri dönüyor

Sarı-kırmızılılar transferde hareketli günler geçiriyor.

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Bruma Galatasaraya geri dönüyor

Marcao ve Emre Taşdemir'i kapan Galatasaray, Al-İttihad'a satılan Garry Rodrigues'in yerine eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı.

Bruma Galatasaraya geri dönüyor

2013'te Fatih Terim döneminde Aslan'a katılan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında 12.5 milyon euro'ya Red Bull Leipzig ekibine satılmıştı.

Bruma Galatasaraya geri dönüyor

Almanya'da istediği süreleri bulamayan 24 yaşındaki oyuncu için Cimbom'un bir kez daha harekat başlatacağı öğrenildi.

Bruma Galatasaraya geri dönüyor

Bugünkü hazırlık maçında ilk temas kurulacak.

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