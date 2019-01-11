Bruma Galatasaraya geri dönüyor - Galeri - Fotomaç
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Bruma Galatasaray'a geri dönüyor
Galatasaray, hazırlık maçı için Almanya'ya gitti, Portekizli futbolcu ile birlikte dönebilir. Sarı-kırmızılılar, Leipzig karşılaşmasında eski yıldızları Bruma'yı masaya yatıracak.
11 Ocak 2019 Cuma, 22:43:59
Güncelleme: 08:05:14
Sarı-kırmızılılar transferde hareketli günler geçiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Marcao ve Emre Taşdemir'i kapan Galatasaray, Al-İttihad'a satılan Garry Rodrigues'in yerine eski yıldızı Bruma'yı gündemine aldı.
2013'te Fatih Terim döneminde Aslan'a katılan Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında 12.5 milyon euro'ya Red Bull Leipzig ekibine satılmıştı.
Almanya'da istediği süreleri bulamayan 24 yaşındaki oyuncu için Cimbom'un bir kez daha harekat başlatacağı öğrenildi.
Bugünkü hazırlık maçında ilk temas kurulacak.