Bafetimbi Gomis 11 milyon Euroya el sıkıştı

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 09:06:44
Güncelleme: 10:17:58
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Bafetimbi Gomis 11 milyon Euro'ya el sıkıştı
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Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, Haziran ayından beri süren Gomis krizine son noktayı koyuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bafetimbi Gomis 11 milyon Euro'ya el sıkıştı
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Sarı kırmızılı takımın Fransız golcüyü 11 milyon Euro karşılığında Suudia Arabistan kulübü Al HilalRiyad'a satacağı ve Marsilya'da geçen sezon Gomis'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu alacağı iddia edildi.
Bafetimbi Gomis 11 milyon Euro'ya el sıkıştı
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3.3 milyon Euro'luk yıllık ücretine zam isteyen ancak olumlu yanıt alamayan ve yeni sezona isteksiz hazırlanan Gomis, Süper Kupa finalindekaçırdığı penaltının ardından Süper Lig'deki ilk hafta sınavında Ankaragücü deplasmanında yedek oturmuştu.
Bafetimbi Gomis 11 milyon Euro'ya el sıkıştı
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Galatasaray yönetiminin Gomis'in ayrılık ihtimali üzerine Yunan santrfor Kostas Mitroglou'yu kiralamak için Marsilya ile temasa geçtiği, Fransız kulübünün de ideal 11'inde olmayan forvetinden vazgeçebileceği ifade edildi.
Bafetimbi Gomis 11 milyon Euro'ya el sıkıştı
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30 yaşındaki Kostas Mitroglou, 1.88'lik boyuyla hava toplarında etkili ve rakip defansa pres özelliğiyle dikkat çekiyor.
Bafetimbi Gomis 11 milyon Euro'ya el sıkıştı
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Kostas'ın yıllık ücretinin de Bafetimbi Gomis'in aldığı rakamın altında olacağı gelen haberler arasında.
Bafetimbi Gomis 11 milyon Euro'ya el sıkıştı
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13 GOL ATTI
Benfica'dan 15 milyon Euro'ya transfer olan Mitroglou geçen sezon Marsilya'da 9 lig maçında 11'de görev yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 30 resmi maçta 13 gol attı. (Sabah)