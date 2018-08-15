Bafetimbi Gomis 11 milyon Euroya el sıkıştı

Sarı kırmızılı takımın Fransız golcüyü 11 milyon Euro karşılığında Suudia Arabistan kulübü Al HilalRiyad'a satacağı ve Marsilya'da geçen sezon Gomis'in boşluğunu doldurmak için transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu alacağı iddia edildi.