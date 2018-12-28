Alex Tellesten Galatasaraya transfer müjdesi!

2014 ila 2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen Brezilyalı oyuncu Alex Telles'ten Galatasaray'a transfer müjdesi geldi.
28 Aralık 2018 Cuma, 09:35:06
Güncelleme: 09:36:21
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Galatasaray'ın 2014'ün Ocak ayında 6,15 milyon Euro bonservis bedeliyle Brezilya ekibi Gremio'dan transfer ettiği Brezilyalı oyuncu Alex Telles 2015-2016 sezonunda Inter'de kiralık olarak forma giydi ve 2016 yazında Porto'ya 6,5 milyon Euro karşılığında transfer oldu.
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Portekiz ekibiyle 3. sezonunu geçiren ve takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Telles, Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Portekiz merkezli spor sitesi Daily Record'un haberine göre Real Madrid, Alex Telles'i gündemine aldı.
Haberde İspanyol devinin; Brezilyalı yıldızı Marcelo'nun takımdan ayrılma kararı alıp almayacağına bakmaksızın 26 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı ve oyuncunun 40 (241 milyon TL) milyon Euro tutarındaki serbest kalma bedelini karşılayacağı belirtildi.
Bu transferin resmiyet kazanması halinde Telles'in satış tutarının %10'unu alacak olan Galatasaray'ın kasasına 4 milyon Euro (24 milyon TL) girecek.
Portekizli teknik direktör Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto'nun vazgeçilmez oyuncularından biri olan Telles bu sezon, tamamı ilk 11'de olmak üzere, çıktığı 24 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.