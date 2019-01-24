Alan transferinin olmama sebebi belli oldu! - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Alan transferinin olmama sebebi belli oldu!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak Alan ve Pato transferleri için Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte transferin gerçeklememe sebebi;
24 Ocak 2019 Perşembe, 03:04:36 Güncelleme: 03:12:02
Alan transferinin olmama sebebi belli oldu!

Galatasaray'da transferde istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.

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Alan transferinin olmama sebebi belli oldu!

Asbaşkan Abdurrahim Albayrak yöneticilerden Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye gitmiş, ancak eli boş döndü.

Alan transferinin olmama sebebi belli oldu!

Sarı-Kırmızılılarda bitti gözüyle bakılan Alan transferinin gerçekleşmemesi, taraftarda hayal kırıklığı yarattı.

Alan transferinin olmama sebebi belli oldu!

Brezilyalı golcünün Galatasaray'a gelmemesinin perde arkası ortaya çıktı.

Alan transferinin olmama sebebi belli oldu!

Futbol Arena'nın haberine göre, Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği ve daha önceden anlaşmaya vardığı Alan Carvalho transferinde planları bozan gelişme Çin kulübünün tavrı oldu.


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