Alan transferinin olmama sebebi belli oldu! - Fotomaç
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Alan transferinin olmama sebebi belli oldu!
Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak Alan ve Pato transferleri için Dubai'ye gitmiş ancak eli boş dönmüştü. Alan transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte transferin gerçeklememe sebebi;
24 Ocak 2019 Perşembe, 03:04:36
Güncelleme: 03:12:02
Galatasaray'da transferde istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asbaşkan Abdurrahim Albayrak yöneticilerden Şükrü Hanedar ile birlikte Dubai'ye gitmiş, ancak eli boş döndü.
Sarı-Kırmızılılarda bitti gözüyle bakılan Alan transferinin gerçekleşmemesi, taraftarda hayal kırıklığı yarattı.
Brezilyalı golcünün Galatasaray'a gelmemesinin perde arkası ortaya çıktı.
Futbol Arena'nın haberine göre, Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği ve daha önceden anlaşmaya vardığı Alan Carvalho transferinde planları bozan gelişme Çin kulübünün tavrı oldu.