"Abdurrahim Albayrak herhalde Porto zaferini kutladı!"

"TFF ile olan anlaşmazlıklarımıza bir de Kulüpler Birliğinin doğrudan kulübümüzü hedef alan ve ayrıcalık talep ettiğimizi iddia eden bir bildirisi damgasını vurmuştur. Burada üzücü olan, bu metni Galatasaray üyesi bazı kulüp yöneticilerinin desteklemesidir. Sayın Mustafa Cengiz'in sıklıkla gündeme getirdiği dahili mihraklardan kasıt budur. Bu konuda kendisinden daha net bir açıklama bekliyoruz. Bu konuda yönetim kuruluna dilekçeler verildiğini biliyoruz. Divan kurulu olarak tavsiyemiz, yönetim kurulumuz ve disiplin kurulumuzun ilgili tüzük maddelerini uygulayarak gereken süreci başlatması ve lüzum halinde de genel kurula getirmesidir. Bu konuda camiada ciddi bir hassasiyet var."