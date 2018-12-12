"Abdurrahim Albayrak herhalde Porto zaferini kutladı!"
Galatasaray'ın divan kurulu toplantısında, Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'a olay sözler...
12 Aralık 2018 Çarşamba, 16:59:29
Güncelleme: 17:00:37
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Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Hamamcıoğlu, son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği Vakfı ile sorunlar yaşadıklarını belirtti.
Kulüpler Birliği Vakfının Galatasaray Kulübünü hedef alan bir metin yayımladığını ifade eden Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:
"TFF ile olan anlaşmazlıklarımıza bir de Kulüpler Birliğinin doğrudan kulübümüzü hedef alan ve ayrıcalık talep ettiğimizi iddia eden bir bildirisi damgasını vurmuştur. Burada üzücü olan, bu metni Galatasaray üyesi bazı kulüp yöneticilerinin desteklemesidir. Sayın Mustafa Cengiz'in sıklıkla gündeme getirdiği dahili mihraklardan kasıt budur. Bu konuda kendisinden daha net bir açıklama bekliyoruz. Bu konuda yönetim kuruluna dilekçeler verildiğini biliyoruz. Divan kurulu olarak tavsiyemiz, yönetim kurulumuz ve disiplin kurulumuzun ilgili tüzük maddelerini uygulayarak gereken süreci başlatması ve lüzum halinde de genel kurula getirmesidir. Bu konuda camiada ciddi bir hassasiyet var."
Eşref Hamamcıoğlu, kulüp yönetim kurulunun sorunları istişare ederek çözmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: