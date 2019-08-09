Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor

Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya gidiyor. Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut'un Fransa uçak biletleri de ortaya çıktı. Son görüşmenin yapılmasından sonra yıldız futbolcunun salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca Falcao'nun ilk maçına hangi tarihte çıkacağı da belli oldu. İşte son gelişmeler...

9 Ağustos 2019 Cuma 12:58 Güncelleme: 09.08.2019 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





