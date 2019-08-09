Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ağustos 2019, Cuma
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Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor

Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya gidiyor. Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut'un Fransa uçak biletleri de ortaya çıktı. Son görüşmenin yapılmasından sonra yıldız futbolcunun salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca Falcao'nun ilk maçına hangi tarihte çıkacağı da belli oldu. İşte son gelişmeler...
9 Ağustos 2019 Cuma 12:58 Güncelleme: 09.08.2019 13:00
Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor

Sarı-kırmızılı taraftarın haftalardır beklediği yıldız futbolcunun transferinde düğümü Abdurrahim Albayrak çözecek.

Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile Monaco'ya gidip son pürüzleri halledecek. İşte son gelişmeler...

Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor

Galatasaray, bir aydır yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak üzere...

Abdurrahim Albayrak Falcao'yu almaya gidiyor

Kolombiyalı futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'yu ulaşan bonuslar karşılığında el sıkışan sarı kırmızılılar, kulübü Monaco ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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