UEFAdan Cengiz Ündere büyük onur - Galeri - Fotomaç
21 Aralık 2018, Cuma
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UEFA'dan Cengiz Ünder'e büyük onur

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç 11'inde, Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de yer aldı.
21 Aralık 2018 Cuma, 17:46:41
UEFAdan Cengiz Ündere büyük onur

İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerek performanslarında büyük gelişim gösteren genç oyuncular içinden UEFA tarafından belirlenen en iyi 11'de yer aldı.

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UEFAdan Cengiz Ündere büyük onur

UEFA, en iyi genç yeteneklerden oluşan 11'in forvet bölgesinde yer verdiği 21 yaşındaki milli futbolcu için, "Roma'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasına yardım etti.

UEFAdan Cengiz Ündere büyük onur

Bu turnuvada da hızı, yaratıcılığı ve öldürücü sol ayağıyla grup maçlarında 3 kez ağları sarstı." ifadelerini kullandı.

UEFAdan Cengiz Ündere büyük onur

Kaleci: Odisseas Vlachodimos (Benfica)

UEFAdan Cengiz Ündere büyük onur

Defans: Matthijs de Ligt (Ajax)

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