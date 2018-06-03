"Türk olmak çok zor"

"A Milli Takımı'na seçilmek hedeflerimden bir tanesiydi"



"Altyapıda 100-150 oyuncuyla oynadım. Hepsi başarılı olacak diye bir şey yok. Bunların arasından belki üç veya dört tanesi sıyrılarak başarılı olabiliyor. Bu noktaya gelmemde ailemin çok büyük payı var. Bana her koşulda destek oldular. Tabii arkadaşlarımın verdiği destek de var. Benim ise her zaman hedefim vardı, hiçbir yöne sapmadan sadece hedefimin peşinden koştum. Üç sene önce sosyal medya hesabımdan, "Hedef 2018" yazıp yanına Türk bayrağını koyarak Milli Takım hedefimi belirtmek amacıyla bir paylaşımda bulunmuştum. Paylaştıktan üç sene sonra da Milli Takım'a seçildim. Hedefinizin hep büyük olması gerek. 'Avusturya Ligi benim için yeterli! diyerek kendimi sınırlayamam. Aksi takdirde gelişemem. Örneğin, Türkiye A Milli Takımı'na seçilmek hedeflerimden bir tanesiydi. Bundan sonraki hedeflerim arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak var."