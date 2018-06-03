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    03 Haziran 2018, Pazar
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    "Türk olmak çok zor"

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    "Türk olmak çok zor"

    "A Milli Takımı'na seçilmek hedeflerimden bir tanesiydi"

    "Altyapıda 100-150 oyuncuyla oynadım. Hepsi başarılı olacak diye bir şey yok. Bunların arasından belki üç veya dört tanesi sıyrılarak başarılı olabiliyor. Bu noktaya gelmemde ailemin çok büyük payı var. Bana her koşulda destek oldular. Tabii arkadaşlarımın verdiği destek de var. Benim ise her zaman hedefim vardı, hiçbir yöne sapmadan sadece hedefimin peşinden koştum. Üç sene önce sosyal medya hesabımdan, "Hedef 2018" yazıp yanına Türk bayrağını koyarak Milli Takım hedefimi belirtmek amacıyla bir paylaşımda bulunmuştum. Paylaştıktan üç sene sonra da Milli Takım'a seçildim. Hedefinizin hep büyük olması gerek. 'Avusturya Ligi benim için yeterli! diyerek kendimi sınırlayamam. Aksi takdirde gelişemem. Örneğin, Türkiye A Milli Takımı'na seçilmek hedeflerimden bir tanesiydi. Bundan sonraki hedeflerim arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak var."
    "Türk olmak çok zor"

    "Avusturya pasaportumu kaybetme ihtimalim olsa da kararımın sonuna kadar arkasındayım"

    "Avusturya U21 Milli Takımı'ndan bir davet almıştım. Türkiye'den bana herhangi bir çağrı gelmemişti. Bu nedenle Avusturya U21'de oynadım. Geçen sene ise Mircea Lucescu'nun beni izlediğini öğrendim. Türk Milli Takımı'na çağrıldığımda ise çifte vatandaşlığımın da olmaması sebebiyle, Avusturya pasaportumdan vazgeçmem söz konusu oldu. Lucescu ve ailemle görüştükten sonra kararımı verdim ve Türk pasaportumu çıkarttım. Avusturya pasaportumu kaybetme ihtimalim olsa da kararımın sonuna kadar arkasındayım. Buraya geldiğimde ailemle görüntülü konuşma yaptığımda üzerimde ay-yıldızı gördüklerinde duygulandılar. Burada olmam hem benim için hem ailem için çok büyük bir şey. Türkiye'yi de kendime güvendiğim için seçtim diyebilirim. Ben buraya iki haftalığına tatile gelmedim. İyi bir performans sergilemek istiyorum. Maçlarda da inşallah hocam şans verirse oynayıp kendimi göstermek istiyorum."

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