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Tüm ülke onu konuşuyor!
Meksika'nın Veracruz takımının doktoru, futbolcularından daha popüler!
4 Kasım 2018 Pazar, 18:46:26
Güncelleme: 18:48:33
Veracruz'un kadın takımına ve altyapı oyuncularına doktorluk yapan Valentina de Idhali, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meksika'da oldukça popüler bir isim olan Valentina'nın Instagram'da da 20 binden fazla takipçisi var.
Meksika'nın Veracruz takımının doktoru, futbolcularından daha popüler!
Veracruz'un kadın takımına ve altyapı oyuncularına doktorluk yapan Valentina de Idhali, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor.
Meksika'da oldukça popüler bir isim olan Valentina'nın Instagram'da da 20 binden fazla takipçisi var.