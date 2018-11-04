Tüm ülke onu konuşuyor! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Tüm ülke onu konuşuyor!

    Meksika'nın Veracruz takımının doktoru, futbolcularından daha popüler!

    4 Kasım 2018 Pazar, 18:46:26 Güncelleme: 18:48:33
    Tüm ülke onu konuşuyor!

    Veracruz'un kadın takımına ve altyapı oyuncularına doktorluk yapan Valentina de Idhali, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Tüm ülke onu konuşuyor!

    Meksika'da oldukça popüler bir isim olan Valentina'nın Instagram'da da 20 binden fazla takipçisi var.

    Tüm ülke onu konuşuyor!

    Meksika'nın Veracruz takımının doktoru, futbolcularından daha popüler!

    Tüm ülke onu konuşuyor!

    Veracruz'un kadın takımına ve altyapı oyuncularına doktorluk yapan Valentina de Idhali, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor.

    Tüm ülke onu konuşuyor!

    Meksika'da oldukça popüler bir isim olan Valentina'nın Instagram'da da 20 binden fazla takipçisi var.

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