Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

Süper Lig'de Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar
''OCAK OLSA DA GİTSEK''
Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken, üç büyüklerde birçok oyuncu farklı sebeplerden yaşadığı sorunlar nedeniyle takımlarında forma şansı bulmakta güçlük çekti. Bu oyuncuların büyük kısmı da Ocak ayı transfer dönemini ayrılmak için iple çekiyor.
İşte Ocak ayı transfer dönemini iple çeken yıldız isimler...
YOUNES BELHANDA (GALATASARAY)
Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmayan, performansı yeterli bulunmayan ve zaman zaman disiplinsiz hareketleri nedeniyle eleştirilen Younes Belhanda için de Ocak ayının yoğun geçmesi bekleniyor. Katar ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'yı yaz transfer döneminde Fransız temsilcisi Nice de kadrosuna katmak istemişti.
İlgilenen kulüpler: Nice, Al Ahli, Al Nassr
MAICON (GALATASARAY)
Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Maicon'un sezon başında da ayrılma ihtimali vardı ancak yaşanan sorun nedeniyle Brezilyalı oyuncu sarı-kırmızılı takımda kaldı. Tecrübeli ismin devre arasında Katar, Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma gitme ihtimali bulunuyor.
İlgilenen kulüpler: Al Hilal