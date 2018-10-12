Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

MAICON (GALATASARAY)

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Maicon'un sezon başında da ayrılma ihtimali vardı ancak yaşanan sorun nedeniyle Brezilyalı oyuncu sarı-kırmızılı takımda kaldı. Tecrübeli ismin devre arasında Katar, Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma gitme ihtimali bulunuyor.



İlgilenen kulüpler: Al Hilal