Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar - Galeri - Fotomaç
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    Süper Lig'de Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

    12 Ekim 2018 Cuma, 18:28:57 Güncelleme: 18:30:39
    Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

    ''OCAK OLSA DA GİTSEK''

    Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kalırken, üç büyüklerde birçok oyuncu farklı sebeplerden yaşadığı sorunlar nedeniyle takımlarında forma şansı bulmakta güçlük çekti. Bu oyuncuların büyük kısmı da Ocak ayı transfer dönemini ayrılmak için iple çekiyor.

    İşte Ocak ayı transfer dönemini iple çeken yıldız isimler...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

    YOUNES BELHANDA (GALATASARAY)

    Galatasaray taraftarıyla yıldızı barışmayan, performansı yeterli bulunmayan ve zaman zaman disiplinsiz hareketleri nedeniyle eleştirilen Younes Belhanda için de Ocak ayının yoğun geçmesi bekleniyor. Katar ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda'yı yaz transfer döneminde Fransız temsilcisi Nice de kadrosuna katmak istemişti.

    İlgilenen kulüpler: Nice, Al Ahli, Al Nassr

    Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

    AATIF (FENERBAHÇE)

    Fenerbahçe'de süresiz kadro dışı bırakılan Aatif ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Aatif ile sezon başında Süper Lig ekipleri de ilgilenmişti.

    İlgilenen kulüpler: AEL Limassol, Al Gharafai Atiker Konyaspor, Akhisarspor, DG Sivasspor

    Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

    ROBERTO SOLDADO (FENERBAHÇE)

    Fenerbahçe'de Frey, Slimani, Ayew'in gelmesinin ardından formasından uzak kalan Roberto Soldado'nun Ocak ayında ayrılması bekleniyor. Forma şansı bulmakta zorlanan İspanyol golcü ile sezon başında Katar ve Suudi Arabistan ekipleri ilgilenmişti.

    Süper Ligde Ocak transfer dönemini iple çeken yıldızlar

    MAICON (GALATASARAY)

    Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Maicon'un sezon başında da ayrılma ihtimali vardı ancak yaşanan sorun nedeniyle Brezilyalı oyuncu sarı-kırmızılı takımda kaldı. Tecrübeli ismin devre arasında Katar, Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takıma gitme ihtimali bulunuyor.

    İlgilenen kulüpler: Al Hilal

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