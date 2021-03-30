Galeri Futbol Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, Türkiye - Letonya maçını tribünden takip etti. İşte o anlar...

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı'nın Norveç'i yendiği karşılaşma sonrasında soyunma odasına telefon ederek millileri kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz tarafından Letonya maçına davet edilmişti.

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Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek mücadeleyi statta takip etti.

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.

Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Ayrıca milli maçı takip etmeye; kulüp başkanları ile davetliler geldi.

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