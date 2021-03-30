GaleriFutbolSon dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti
Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nı yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, Türkiye - Letonya maçını tribünden takip etti. İşte o anlar...
30 Mart 2021 Salı 22:38, Güncelleme 30.03.2021 22:43
Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti