Son dakika spor haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan milli takıma destek! Türkiye Letonya maçını tribünden takip etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan eşlik etti.