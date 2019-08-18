Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray değerlendirmesi

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş NTV'ya yaptığı açıklamasında, ''15 yaşından beri futbolun içerisindeyim. 32 yıldır antrenörlük hayatım var. Bildiklerimi paylaşmak istiyorum. 15 yaşına kadar Trabzon'un dışına çıkmadım. Hayallerim çok fazlaydı.

