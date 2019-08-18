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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe ve Galatasaray değerlendirmesi
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş Türkiye'deki futbol gündemi, yabancı sınırı ve sezon öncesi takımların son durumu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları...
18 Ağustos 2019 Pazar 22:17
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Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş NTV'ya yaptığı açıklamasında, ''15 yaşından beri futbolun içerisindeyim. 32 yıldır antrenörlük hayatım var. Bildiklerimi paylaşmak istiyorum. 15 yaşına kadar Trabzon'un dışına çıkmadım. Hayallerim çok fazlaydı.
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Bir düzensizlik karışıklıklar var. Kötü değiliz. Yaptığımız yatırımları tartışmamız lazım. Almanya'nın yatırımları çok fazla olur.
Oyuncu çıkarmadıkları anda bir araya geliyorlar. Biz gelmiyoruz. Almanlar tartışırken konuyu tartışıyor. Biz birbirimizi tartışıyoruz.
Dünya Kupası'na giderken yalnızdık. Gelirken kalabalıktık. Taksim'e gelişteki erkeği kadını, yaşlısı genci herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Şu anda buna ihtiyaç var.
Bu ülkenin geleceğiyle ilgili planlar gerekiyor. Saha sonuçları iyi olmadığında anlatımda zorluklar yaşıyoruz.