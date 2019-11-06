Şampiyonlar Ligi tarihi maçlara sahne oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasının ilk gününde tarihe geçecek maçlar oynandı. Dünya devi Barcelona Devler Ligi'nin 3'üncü haftasında 2-1 yendiği Slavia Prag ile Camp Nou'da golsüz berabere kaldı. İngiliz devi Liverpool farka gideceği maçı 2-1 kazandı. Chelsea-Ajax, Borussia Dortmund-Inter ve Valencia-Lille maçı da tarihi geri dönüşlere sahne oldu. İşte o maçlar...

6 Kasım 2019 Çarşamba 08:13 Güncelleme: 06.11.2019 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





