Şampiyonlar Ligi tarihi maçlara sahne oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasının ilk gününde tarihe geçecek maçlar oynandı. Dünya devi Barcelona Devler Ligi'nin 3'üncü haftasında 2-1 yendiği Slavia Prag ile Camp Nou'da golsüz berabere kaldı. İngiliz devi Liverpool farka gideceği maçı 2-1 kazandı. Chelsea-Ajax, Borussia Dortmund-Inter ve Valencia-Lille maçı da tarihi geri dönüşlere sahne oldu. İşte o maçlar...
6 Kasım 2019 Çarşamba 08:13
Güncelleme: 06.11.2019 08:47
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LIVERPOOL FARKI KAÇIRDI
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Liverpool ile Genk Anfield Road'da karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 ev sahibi ekip kazanırken Liverpool farkı kaçırdı.
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Firmino ve Mane'nin yedek soyunduğu mücadelede ilk gol 14. dakikada Wijnaldum'dan geldi. Bu gole Genk 40. dakikada Samatta ile cevap verdi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Liverpool aradığı üstünlük golünü ise 53. dakikada Chamberlain'le buldu.
İngilizler maç boyu üstün bir oyun oynarken rakip kaleye tam 26 şut çekti.
Bu sonuçla Liverpool puanını 9'a yükseltirken Genk 1 puanda kaldı.
Bir sonraki haftada Liverpool Napoli'yi, Genk de Salzburg'u konuk edecek.