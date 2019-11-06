Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
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Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü maçında Napoli ile Salzburg karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Erling Haland ile Hirving Lozano'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Napoli gruptaki puanını 8'e çıkarırken Salzburg 4 puana yükseldi. Ayrıca Avusturya ekibinin genç golcüsü bu karşılaşmada attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
6 Kasım 2019 Çarşamba 07:29 Güncelleme: 06.11.2019 07:29
Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli ile Salzburg arasında oynanan karşılaşmada tarih yazıldı.

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Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

San Paolo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, sezonun sürpriz ismi Erling Haland tarihe geçti.

Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Avusturya ekibi Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçli yıldızı Erling Haland gollerine devam ediyor.

Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Salzburg Napoli karşısında 11. dakikada Haland'ın attığı penaltı golüyle öne geçti.

Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Sezonun sürpriz ismi Erling Haland attığı golle adını UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.

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