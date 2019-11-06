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Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü maçında Napoli ile Salzburg karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Erling Haland ile Hirving Lozano'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Napoli gruptaki puanını 8'e çıkarırken Salzburg 4 puana yükseldi. Ayrıca Avusturya ekibinin genç golcüsü bu karşılaşmada attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.
6 Kasım 2019 Çarşamba 07:29
Güncelleme: 06.11.2019 07:29
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Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli ile Salzburg arasında oynanan karşılaşmada tarih yazıldı.
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San Paolo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, sezonun sürpriz ismi Erling Haland tarihe geçti.
Avusturya ekibi Salzburg'un 19 yaşındaki Norveçli yıldızı Erling Haland gollerine devam ediyor.
SalzburgNapoli karşısında 11. dakikada Haland'ın attığı penaltı golüyle öne geçti.
Sezonun sürpriz ismi ErlingHaland attığı golle adını UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı.