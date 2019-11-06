Salzburg'un yıldızı Erling Haland Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü maçında Napoli ile Salzburg karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Erling Haland ile Hirving Lozano'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla Napoli gruptaki puanını 8'e çıkarırken Salzburg 4 puana yükseldi. Ayrıca Avusturya ekibinin genç golcüsü bu karşılaşmada attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

6 Kasım 2019 Çarşamba 07:29 Güncelleme: 06.11.2019 07:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





