Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri

Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri

Transfer sezonun açılmasına günler kala sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor... Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Almanya'nın yolunu tutarak transfer olan ve bu sezon gittiği Stuttgart'tan ayrılma kararı alan Ozan Kabak için son dakika gelişmesi.

6 Haziran 2019 Perşembe 11:35 Güncelleme: 06.06.2019 11:41
Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri

Son maçında Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak küme düşen Stuttgart'a bir darbe daha... Alman kulübü küme düşünce Ozan Kabak sürprizi yaşandı. İşte gelişmeler....

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Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri

Ozan Kabak, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri

Bu transferle Ozan Kabak, Türk futbol tarihinde yurt dışına satılan en pahalı yerli defans oyuncusu olarak tarihe geçmişti.

Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri

19 yaşındaki oyuncu Bundesliga ekibinde çıktığı 11 maçta 3 de gol kaydetme başarısı gösterdi.

Ozan Kabak resmen açıkladı! Ayrılık... Son dakika transfer haberleri

KARARINI RESMEN AÇIKLADI

Almanya'da başarılı bir sezon geride bırakan genç yıldız, takımı Bundesliga'dan düşünce Stuttgart'tan ayrılma kararı aldı.

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