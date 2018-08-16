Jose Mourinhonun kavga ettiği 15 yıldız futbolcu!

Paul Pogba / Manchester United?

Fransız yıldız ile Mourinho arasındaki tartışmaların kökeni geçtiğimiz sezona dayanmakta. Pogba, Mourinho'nun kendisini oynattığı pozisyonu ve takımın oyun anlayışını beğenmediğini medya önünde dile getirmişti. Fransız yıldız, yaptığı açıklamalardan sonra üç maç ilk on bir yüzü görememiş ve sonraki maçlarda da oyundan alınmıştı. Bu sezon başlangıcı itibariyle de ikili arasında sular durulacak gibi gözükmüyor. Pogba, sezonun açılış karşılaşması sonrasında oynadığı oyundan mutlu olmadığını dile getirmişti. Mourinho ise yıldız futbolcuyu kişisel sorunlarını içerisinde tutamamakla suçlamıştı. Gidişat böyle devam ettiği sürece Paul Pogba için Barcelona forması adım adım yaklaşmakta gözüküyor.