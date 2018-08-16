Jose Mourinhonun kavga ettiği 15 yıldız futbolcu!

Jose Mourinho'nun kavga ettiği 15 yıldız futbolcu!
Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi olarak gösterilen Jose Mourinho, şu sıralar Manchester United'tan öğrencisi Pogba ile yaşadığı sorunlar ile gündemde. Portekizli menajerin, çalıştırdığı yıldız futbolcular tartışma sicili ise bir hayli kalabalık. Jose Mourinho'nun bugüne kadar ters düştüğü 15 yıldız futbolcuyu sizin derledik.
(Hazırlayan: Tarkan Kıdıl)
Paul Pogba / Manchester United?
Fransız yıldız ile Mourinho arasındaki tartışmaların kökeni geçtiğimiz sezona dayanmakta. Pogba, Mourinho'nun kendisini oynattığı pozisyonu ve takımın oyun anlayışını beğenmediğini medya önünde dile getirmişti. Fransız yıldız, yaptığı açıklamalardan sonra üç maç ilk on bir yüzü görememiş ve sonraki maçlarda da oyundan alınmıştı. Bu sezon başlangıcı itibariyle de ikili arasında sular durulacak gibi gözükmüyor. Pogba, sezonun açılış karşılaşması sonrasında oynadığı oyundan mutlu olmadığını dile getirmişti. Mourinho ise yıldız futbolcuyu kişisel sorunlarını içerisinde tutamamakla suçlamıştı. Gidişat böyle devam ettiği sürece Paul Pogba için Barcelona forması adım adım yaklaşmakta gözüküyor.
David Luiz / Chelsea
2012 yılında ?Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadrosunda yer alan David Luiz, Jose Mourinho'nun İngiliz devine geri dönmesi sonrasında yerini Terry ve Cahill ikilisine kaybederek PSG'ye satılmıştı. Brezilyalı stoperin satışı sonrası Mourinho, "onu özlemeyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
Sergio Ramos / Real Madrid??
İspanyol yıldızın, 2012 senesinde yedek kulübesinde oturduğu sırada tartışmalı şekilde oyundan çıkartılan yakın arkadaşı Mesut Özil'in formasını üstüne giymesi ile Mourinho ile arasındaki gerginlik başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ramos, Mourinho'nun kim olduğunu hatırlamıyormuş gibi davranmıştı.