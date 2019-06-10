İzlanda aynı muameleyi daha önce de yaptı!

Avrupa Şampiyonası Elemeri 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımız, İzlanda havaalanında büyük bir saygısızlık ile karşılaştı. Oyuncularımızın saatlerce bekletilmesinin ardından yapılan pasaport kontrolü ve futbolcuların aranması sonrası havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belözoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladığı esnada yaklaşan bir kişi elindeki tuvalet fırçasını A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'na uzatmıştı. İzlanda tarafından Milli Takım'a yapılan bu saygısızlığın ilk olmadığı benzer bir olayın 1990 Dünya Kupası öncesi de yaşandığı ortaya çıktı. İşte yaşanan o olayın detayları. FOTOMAC.COM.TR ÖZEL HABER...
10 Haziran 2019 Pazartesi 21:23
Güncelleme: 10.06.2019 21:25
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İzlanda aynı muameleyi daha öncede yaptı!
Avrupa Şampiyonası Elemeri için H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya giden Milli takım büyük bir sayıgızlıkla karşılaştı.
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İzlanda aynı muameleyi daha öncede yaptı!
Karşılaşma için İzlanda'ya giden A Milli Takım havaalanında pasaport kontrolü ve üst araması için saatlerce bekletildi.
İzlanda aynı muameleyi daha öncede yaptı!
Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti. Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir" ifadelerini kullandı.
İzlanda aynı muameleyi daha öncede yaptı!
Yaşadıkları eziyeti sosyal medya hesaplarından yaptıkları yayınlarla duyuran A Milli Takım oyuncularının gördüğü bu muamele büyük tepki yarattı.
İzlanda aynı muameleyi daha öncede yaptı!
Bu olay sonrası bir skandal daha yaşandı. Saatlerce süren havaalanı kontrollerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatarak büyük bir terbiyesizliğe imza attı.