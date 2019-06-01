Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer listesi şekillenirken, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın sosyal medyadan takibe aldığı isim ise taraftarları oldukça heyecanlandırdı.
1 Haziran 2019 Cumartesi 17:15 Güncelleme: 01.06.2019 17:15
Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip

Fenerbahçe'de taraftarlar yeni transferleri merakla beklerken, ortaya atılan iddialarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip

Sarı-lacivertli takımın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, taraftarları heyecanladıran bir harekete imzasını attı.

Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip

Tolgay Arslan sosyal medya hesabı Instagram üzerinden, son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan Max Kruse'u takip etmeye başladı.

Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip

Sarı-lacivertli futbolcunun bu takibi, transfer iddialarını güçlendirirken taraftarları da hayli heyecanlandırdı.

Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip

31 yaşındaki Alman golcü bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 36 maçta 12 gole imzasını atarken, 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

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