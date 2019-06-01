Fenerbahçeli futbolcudan sosyal medyayı sallayan takip
Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer listesi şekillenirken, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan'ın sosyal medyadan takibe aldığı isim ise taraftarları oldukça heyecanlandırdı.
1 Haziran 2019 Cumartesi 17:15
Güncelleme: 01.06.2019 17:15
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Fenerbahçe'de taraftarlar yeni transferleri merakla beklerken, ortaya atılan iddialarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
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Sarı-lacivertli takımın ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, taraftarları heyecanladıran bir harekete imzasını attı.
Tolgay Arslan sosyal medya hesabı Instagram üzerinden, son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan Max Kruse'u takip etmeye başladı.
Sarı-lacivertli futbolcunun bu takibi, transfer iddialarını güçlendirirken taraftarları da hayli heyecanlandırdı.
31 yaşındaki Alman golcü bu sezon Werder Bremen formasıyla çıktığı 36 maçta 12 gole imzasını atarken, 14 de asist yapma başarısı gösterdi.