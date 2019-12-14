Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez'in takımdaki durumu hakkında konuşan menajer Gianluca di Domenico dikkat çeken bir açıklama yaptı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

14 Aralık 2019 Cumartesi 16:39
Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...

Süper Lig'de istediği sonuçlara imza atamayan Galatasaray ile özellikle deplasmanlarda başarılı bir grafik çizemeyen Fenerbahçe ocak ayı transfer dönemine odaklandı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...

Transfer listelerini netleştiren iki takım, zaman zaman da aynı oyuncuyu hedef olarak belirliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...

Bunlardan biri olan Milan'lı Ricardo Rodriguez'de sıcak gelişmeler yaşandı. İşte o detay...

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...

İtalyan ekibinin formasını giyen İsviçreli oyuncuyu hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...

İki takımın da yakından ilgilendiği ismin menajeri Gianluca di Domenico dikkat çeken bir açıklama yaptı ve şöyle konuştu:

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