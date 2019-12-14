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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Menajerinden müjdeli açıklama...
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ifade edilen Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez'in takımdaki durumu hakkında konuşan menajer Gianluca di Domenico dikkat çeken bir açıklama yaptı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
14 Aralık 2019 Cumartesi 16:39
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Süper Lig'de istediği sonuçlara imza atamayan Galatasaray ile özellikle deplasmanlarda başarılı bir grafik çizemeyen Fenerbahçe ocak ayı transfer dönemine odaklandı.
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Transfer listelerini netleştiren iki takım, zaman zaman da aynı oyuncuyu hedef olarak belirliyor.
Bunlardan biri olan Milan'lıRicardoRodriguez'de sıcak gelişmeler yaşandı. İşte o detay...
İtalyan ekibinin formasını giyen İsviçreli oyuncuyu hem Galatasaray hem de Fenerbahçe devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
İki takımın da yakından ilgilendiği ismin menajeri Gianluca di Domenico dikkat çeken bir açıklama yaptı ve şöyle konuştu: