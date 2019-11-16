Emre Belözoğlu'ndan EURO 2020 açıklaması ve Milli Takım itirafı!

Tarihinde ilk kez uluslararası bir şampiyonaya direkt gitme hakkını elde eden A Milli Takımımız'ın bu başarısında Emre Belözoğlu'nun özel bir yeri bulunuyor. 39 yaşına gelmiş olmasına karşın teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımdaki gençlere ağabeylik yapması için kadroya davet ettiği tecrübeli futbolcu, bu görevi en iyi şekilde yapmakla kalmadı, oynadığı maçlarda sahanın en iyileri arasında yer aldı. Emre Belözoğlu Euro 2020'ye uzanan yolculukla ilgili önemli açıklamalar ve itiraflar...

16 Kasım 2019 Cumartesi 09:18 Güncelleme: 16.11.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





