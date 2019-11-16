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Emre Belözoğlu'ndan EURO 2020 açıklaması ve Milli Takım itirafı!
Tarihinde ilk kez uluslararası bir şampiyonaya direkt gitme hakkını elde eden A Milli Takımımız'ın bu başarısında Emre Belözoğlu'nun özel bir yeri bulunuyor. 39 yaşına gelmiş olmasına karşın teknik direktör Şenol Güneş tarafından takımdaki gençlere ağabeylik yapması için kadroya davet ettiği tecrübeli futbolcu, bu görevi en iyi şekilde yapmakla kalmadı, oynadığı maçlarda sahanın en iyileri arasında yer aldı. Emre Belözoğlu Euro 2020'ye uzanan yolculukla ilgili önemli açıklamalar ve itiraflar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 09:18
Güncelleme: 16.11.2019 10:17
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Sakatlığı nedeniyle İzlanda maçında kadroda olmasına rağmen forma giyemeyen A Milli Takım'ın kaptanı Emre Belözoğlu, Sabah'a konuştu.
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Millilerimizin 2020 Avrupa Şampiyonası bileti almasını değerlendiren 39 yaşındaki maestro, ay-yıldızlı ekibin durumunu üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası'na benzetti.
İşte milli formayla 172 maça çıkıp A takım düzeyinde 3 büyük turnuvaya katılan Emre'nin açıklamaları:
KUPA GETİRMEK İSTİYORUZ
Milli takım üzerinde iyi bir sokak enerjisi var, 2002'de de bunu hissetmiştim. Şimdi de sokağa çıktığımda aynısını hissediyorum.
Bunda taraftardan, aşçısına, malzemesine kadar herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Bu birlik ve beraberlik bizi başarıya götüren en önemli unsur diye düşünüyorum.