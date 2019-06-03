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Emre Belözoğlu kararını resmen açıkladı! Transfer... Son dakika haberleri...
Ve Emre Belözoğlu geleceğiyle ilgili kararını resmen duyurdu... 38 yaşındaki başarılı futbolcu, spor hayatına nokta mı koyacak? yoksa futbola devam mı edecek? Medipol Başakşehir'in ve A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, Fransa ve İzlanda maçları sonrası alacağı kararı açıkladı. İşte o soruların yanıtı:
3 Haziran 2019 Pazartesi 15:18
Güncelleme: 03.06.2019 15:31
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Sezonun bitmesiyle yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle anılan Emre Belözoğlu, Milli Takım kampında açıklamalarda bulunmuştu.
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Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "Milli Takım'dan sonra bir karar vereceğim. Ya futbolu bırakacağım ya da 1 sene daha forma giyeceğim" demişti.
Deneyimli oyuncu, "Sezonun bitmesiyle beraber bazı yorgunluklar da oluyor ama bizler en iyi şekilde çalışacağız. Fransa favori takım ama onların için de hiç kolay bir maç olmayacak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."
"Yaş ilerledikçe karşınızdaki engeller de artıyor. Hayatımda ailemden sonra vazgeçemeyeceğim en büyük tutku futbol. Milli takımdan sonra bir karar vereceğim, ya bırakacağım ya da 1 sene daha futbol oynayacağım.' diye konuşmuştu.
2015'ten beri forma giydiği Medipol Başakşehir ile mukavelesi sona eren Emre Belözoğlu son kararı verdi.