HaberlerGaleriCenk Tosun'un tarihi golü sonrası büyük tehlike! Milli futbolcularımız...
Cenk Tosun'un tarihi golü sonrası büyük tehlike! Milli futbolcularımız...
A Millilerimizin Kadıköy'de oynadığı maçta yürekler ağza geldi... Arnavutluk savunmasının hatası sonrası boşta kalan topa Cenk Tosun, sakin bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak süzüle süzüle ağlarla buluştu. A Milli Takımımız, Arnavutluk'u da son dakikada gelen golle geçerek EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağlarken son bölümde korkutan anlar ve büyük bir tehlike yaşandı. İşte o anlar...
12 Ekim 2019 Cumartesi 14:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Burak Yılmaz kritik bir kararla topa dokunmayarak pozisyonun ofsayt olmasını engellerken gol sevincinde yürekler ağza geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cenk Tosun golü attıktan sonra reklam panosunu atladı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Kaygan beton zeminde kramponları jilet gibi kaydı.
Bu esnada Cenk ve Yusuf dengeyi kurmakta güçlük çekti.
Cenk kötü bir şekilde yere düştü ve Özel Tim görevlisine tutunarak durabildi.