Cenk Tosun'un tarihi golü sonrası büyük tehlike! Milli futbolcularımız...

A Millilerimizin Kadıköy'de oynadığı maçta yürekler ağza geldi... Arnavutluk savunmasının hatası sonrası boşta kalan topa Cenk Tosun, sakin bir kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak süzüle süzüle ağlarla buluştu. A Milli Takımımız, Arnavutluk'u da son dakikada gelen golle geçerek EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağlarken son bölümde korkutan anlar ve büyük bir tehlike yaşandı. İşte o anlar...