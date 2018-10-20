Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

Barcelona'ya transfer olduğuna pişman olan futbolcular
Katalan ekibinde oynamak herkesin rüyasıdır. Ama bazılarının rüyası, kâbusa döndü. Onlardan biri de Arda Turan... Barça'ya gittiğine gideceğine pişman olan futbolcuları derledik.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 17:01:23
Güncelleme: 17:04:11
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VITOR BAIA | Porto'dan | €6.5m | 1996
Porto tarihinin en iyi kalecisi olarak kabul edilen Baia'nın iki sezonluk Barcelona kariyeri, unutmak istediği türden. 1998'de Porto'ya geri dönüp, 2004'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
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RÜŞTÜ REÇBER | Fenerbahçe'den | Bedelsiz | 2003
Joan Laporta'nın seçim vaatlerinden biri olarak transfer edilen Rüştü, sakatlıklar, kötü performanslar ve Victor Valdes derken Barça'da istenmeyen adam oldu ve Fenerbahçe'ye döndü.
PHILIPPE CHRISTANVAL | Monaco'dan | €6.5m | 2001
Monaco'dan transfer edildiğinde kendisine yönelik umutlar yüksekti ama Barça'ya geldikten sonra kariyeri baş aşağı düşüşe geçti. Arsenal ve Fulham dönemlerinin ardından, henüz 31 yaşındayken kendisine kulüp bulamadığı için futbolu bırakmak zorunda kaldı.
Pep Guardiola'nın çok istediği oyuncu yeni bir kültüre alışmakta çok zorlanınca Barcelona'da sadece bir sezon kalabildi ve tekrar Shakhtar Donetsk'e satıldı.
ARDA TURAN | Atletico Madrid'den | €40m | 2012
Atletico Madrid'le La Liga şampiyonluğu yaşayıp kariyer zirvesi gördükten sonra Messi'nin takım arkadaşı olan Arda'nın kariyeri öyle bir düşüşe geçti ki... Artık futbolundan ziyade saha dışında yaşadığı vukuatlarla konuşuluyor. Barça ona hiç yaramadı.