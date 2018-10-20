Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ekim 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Barcelona'ya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

    Katalan ekibinde oynamak herkesin rüyasıdır. Ama bazılarının rüyası, kâbusa döndü. Onlardan biri de Arda Turan... Barça'ya gittiğine gideceğine pişman olan futbolcuları derledik.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 17:01:23 Güncelleme: 17:04:11
    Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

    VITOR BAIA | Porto'dan | €6.5m | 1996

    Porto tarihinin en iyi kalecisi olarak kabul edilen Baia'nın iki sezonluk Barcelona kariyeri, unutmak istediği türden. 1998'de Porto'ya geri dönüp, 2004'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

    RÜŞTÜ REÇBER | Fenerbahçe'den | Bedelsiz | 2003

    Joan Laporta'nın seçim vaatlerinden biri olarak transfer edilen Rüştü, sakatlıklar, kötü performanslar ve Victor Valdes derken Barça'da istenmeyen adam oldu ve Fenerbahçe'ye döndü.

    Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

    PHILIPPE CHRISTANVAL | Monaco'dan | €6.5m | 2001

    Monaco'dan transfer edildiğinde kendisine yönelik umutlar yüksekti ama Barça'ya geldikten sonra kariyeri baş aşağı düşüşe geçti. Arsenal ve Fulham dönemlerinin ardından, henüz 31 yaşındayken kendisine kulüp bulamadığı için futbolu bırakmak zorunda kaldı.

    Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

    DMYTRO CHYGRYNSKIY | Shakhtar Donetsk'ten | €25m | 2009

    Pep Guardiola'nın çok istediği oyuncu yeni bir kültüre alışmakta çok zorlanınca Barcelona'da sadece bir sezon kalabildi ve tekrar Shakhtar Donetsk'e satıldı.

    Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

    ARDA TURAN | Atletico Madrid'den | €40m | 2012

    Atletico Madrid'le La Liga şampiyonluğu yaşayıp kariyer zirvesi gördükten sonra Messi'nin takım arkadaşı olan Arda'nın kariyeri öyle bir düşüşe geçti ki... Artık futbolundan ziyade saha dışında yaşadığı vukuatlarla konuşuluyor. Barça ona hiç yaramadı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN