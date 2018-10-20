Barcelonaya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

Barcelona'ya transfer olduğuna pişman olan futbolcular

Katalan ekibinde oynamak herkesin rüyasıdır. Ama bazılarının rüyası, kâbusa döndü. Onlardan biri de Arda Turan... Barça'ya gittiğine gideceğine pişman olan futbolcuları derledik.



20 Ekim 2018 Cumartesi, 17:01:23 Güncelleme: 17:04:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





