Barcelonanın Neymar transferi için ödemesi gereken bonservisi duyurdular!

Barcelona'nın Neymar transferi için ödemesi gereken bonservisi duyurdular!
2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'in yolunu tutarak tarihin en pahalı futbolcusu unvanına sahip olan Neymar'ın yeniden Barça'ya geri döneceği iddia edilmişti. İspanyol basını bugün de söz konusu transfer için ödenecek bonservis bedelini yazdı.
18 Ekim 2018 Perşembe, 19:04:28
Güncelleme: 20:27:32
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Neymar, 2017 yazında tam 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.
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Bu transferle tarihin en pahalı futbolcusu unvanına kavuşan Neymar ile ilgili dün bomba bir iddia ortaya atılmıştı.
Katalan gazetesi El Mundo Deportivo, dün okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Brezilyalı süperstarın yeniden Barcelona'ya döneceğini ileri sürmüştü.
Haberde 26 yaşındaki yıldız futbolcunun PSG'ye gitmekten ötürü büyük pişmanlık duyduğu ifade edilirken Barça'ya yeniden geri dönmek için kulüple birçok defa görüştüğü belirtilmişti.
Gazeteye göre Katalan devi de Neymar'ın bu talebine başlarda olumsuz karşılık verse de daha sonra fikrini değiştirmiş ve dünyaca ünlü yıldızın yeniden takıma kazandırılmasına onay vermişti.