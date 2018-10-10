Arda Turan sosyal medyayı salladı! - Galeri - Fotomaç
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Arda Turan sosyal medyayı salladı!

    Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Yaşanan olay sonrası Arda Turan ve Berkay açıklamalarda bulundu..
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 17:58:27 Güncelleme: 17:59:46
    Arda Turan sosyal medyayı salladı!

    Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Yaşanan olay sonrası Arda Turan ve Berkay açıklamalarda bulundu.

    Arda Turan'a Berkay Şahin kavgasının ardından sosyal medyada tepki çoğaldı.

    İşte o yorumlar...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arda Turan sosyal medyayı salladı!
    Arda Turan sosyal medyayı salladı!
    Arda Turan sosyal medyayı salladı!
    Arda Turan sosyal medyayı salladı!
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