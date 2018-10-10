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Arda Turan sosyal medyayı salladı!
Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Yaşanan olay sonrası Arda Turan ve Berkay açıklamalarda bulundu..
10 Ekim 2018 Çarşamba, 17:58:27 Güncelleme: 17:59:46
Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda Turan, Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda tartıştığı şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdı. Yaşanan olay sonrası Arda Turan ve Berkay açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'a Berkay Şahin kavgasının ardından sosyal medyada tepki çoğaldı.
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