Arda Turan Hakan Baltaya veda etti!

"O günden bu yana ne kadar güzel zamanlar biriktirmişiz. Çok iyi hatırlıyorum, sene 2007. İlk Milli maçın. Rakip, Norveç. Oda arkadaşımsın. Belki hayatta en çok konuştuğun anlar benim yanımda olduğun anlardı ama o gün de az konuşmuştun."