Arda Turan Hakan Baltaya veda etti! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Arda Turan Hakan Balta'ya veda etti!

    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:23:42 Güncelleme: 15:26:53
    Arda Turan Hakan Balta'ya veda etti!
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    • 8
    Arda Turan Hakan Baltaya veda etti!

    Arda Turan, kişisel Instagram hesabından futbolu bıraktığını açıklayan Hakan Balta'ya duygusal bir veda mesajı yayınladı. İşte o mesaj;

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Arda Turan Hakan Balta'ya veda etti!
    • 2
    • 8
    Arda Turan Hakan Baltaya veda etti!

    "Geleceği güzel yapanın sadece hayaller olduğunu düşünürüz çoğu zaman. Bazen unuturuz, anıların da sonsuza dek bizimle geldiğini. "

    Arda Turan Hakan Balta'ya veda etti!
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    • 8
    Arda Turan Hakan Baltaya veda etti!

    "Biriktirdiğimiz her güzel saniye, hiç tahmin etmediğimiz anlarda yüzümüze koyduğu bir gülümsemeyle güzelleştirir hayatımızı. Manisa günlerinde başladı hikayemiz. "

    Arda Turan Hakan Balta'ya veda etti!
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    • 8
    Arda Turan Hakan Baltaya veda etti!

    "O günden bu yana ne kadar güzel zamanlar biriktirmişiz. Çok iyi hatırlıyorum, sene 2007. İlk Milli maçın. Rakip, Norveç. Oda arkadaşımsın. Belki hayatta en çok konuştuğun anlar benim yanımda olduğun anlardı ama o gün de az konuşmuştun."

    Arda Turan Hakan Balta'ya veda etti!
    • 5
    • 8
    Arda Turan Hakan Baltaya veda etti!

    "Nerede olursa olsun, ne zaman olursa olsun, adın her anıldığında cümlenin bir yerinde mutlaka "iyi adam" kelimesi geçecek."

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