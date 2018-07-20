20 Temmuz 2018 Cuma, 00:09:55
Güncelleme: 00:10:48
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Yannick Bolasie geliyor!
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Transferde şu ana kadar 3 yerli genç yeteneği renklerine bağlayan Fenerbahçe ilk yabancı takviyeyi de yapıyor...
Yannick Bolasie geliyor!
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Teknik direktör Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kilit role sahip olan kanat bölgesi için çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, Yannick Bolasie'yi bitiriyor.
Yannick Bolasie geliyor!
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Yıllık ücret tamam!
Everton'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Kongolu yıldızla da el sıkışmayı başardı.
Yannick Bolasie geliyor!
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Tarafların yıllık ücret konusunda mütabakata vardıkları, sportif direktör Damien Comolli'nin aradaki ufak pürüzleri de kısa sürede çözeceği öğrenildi.
Yannick Bolasie geliyor!
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Rakamlar belli
İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Everton'a 1 yıllık kiralama karşılığında 2.5 milyon Euro ödeyecek. Bolasie'ye de 3 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor.
Yannick Bolasie geliyor!
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29 yaşındaki futbolcu müthiş sürati ve güçlü fiziği ile çok önemli bir yıldız.
Yannick Bolasie geliyor!
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Geçtiğimiz sezon sınıfta kaldı
Everton kadrosunda en önemli isimlerden biri olan Yannick Bolasie geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yarattı. (Takvim)