Yannick Bolasie geliyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Yannick Bolasie geliyor!

    20 Temmuz 2018 Cuma, 00:09:55 Güncelleme: 00:10:48
    Yannick Bolasie geliyor!
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    Yannick Bolasie geliyor!

    Transferde şu ana kadar 3 yerli genç yeteneği renklerine bağlayan Fenerbahçe ilk yabancı takviyeyi de yapıyor...

    Yannick Bolasie geliyor!
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    Yannick Bolasie geliyor!

    Teknik direktör Phillip Cocu'nun 4-3-3 sisteminde kilit role sahip olan kanat bölgesi için çalışmalar yapan sarı-lacivertliler, Yannick Bolasie'yi bitiriyor.

    Yannick Bolasie geliyor!
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    Yannick Bolasie geliyor!

    Yıllık ücret tamam!
    Everton'la 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, Kongolu yıldızla da el sıkışmayı başardı.

    Yannick Bolasie geliyor!
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    Yannick Bolasie geliyor!

    Tarafların yıllık ücret konusunda mütabakata vardıkları, sportif direktör Damien Comolli'nin aradaki ufak pürüzleri de kısa sürede çözeceği öğrenildi.

    Yannick Bolasie geliyor!
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    Yannick Bolasie geliyor!

    Rakamlar belli
    İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, Everton'a 1 yıllık kiralama karşılığında 2.5 milyon Euro ödeyecek. Bolasie'ye de 3 milyon Euro garanti ücret verilmesi bekleniyor.

    Yannick Bolasie geliyor!
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    Yannick Bolasie geliyor!

    29 yaşındaki futbolcu müthiş sürati ve güçlü fiziği ile çok önemli bir yıldız.

    Yannick Bolasie geliyor!
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    Yannick Bolasie geliyor!

    Geçtiğimiz sezon sınıfta kaldı
    Everton kadrosunda en önemli isimlerden biri olan Yannick Bolasie geçtiğimiz sezon Premier Lig'de sadece 1 gol atarak hayal kırıklığı yarattı. (Takvim)

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