Volkan Demirelden Ali Koç ve Ersun Yanala flaş çağrı! - Galeri - Fotomaç
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Volkan Demirel'den Ali Koç ve Ersun Yanal'a flaş çağrı!
Fenerbahçe'de 2.5 ay önce kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, sarı-lacivertli yönetim ve teknik ekibe mesaj gönderdi.
23 Aralık 2018 Pazar, 12:45:25
Sarı-lacivertli kulüpte 17. sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, Dereağzı'nda mesaisini eksiksiz yerine getirerek her an göreve hazır bekliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Henüz geri dönüşüyle alakalı adım atılmayan 37 yaşındaki kaptan, "Kadro dışı kaldığımızdan beri durum aynı. Biz çalışmalarımızı eksiksiz ve düzgün yapıyoruz" diye belirtiyor.
Fenerbahçe'de 5 Ekim 2018 tarihinde takım arkadaşları Aatif ve Dirar ile kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, Dereağzı'nda çalışmalarına devam ediyor.
Takımda arka arkaya yaşanan Phillip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal değişiklikleri sonrası sürekli olarak gözlerin döndüğü kadro dışı isimler için halen herhangi bir adım atılmadı.
Fenerbahçe'de 17. sezonunu geçiren Volkan Demirel de 2.5 aydan bu yana kadro dışı olarak çalışmalarını sürdürüyor.