Volkan Demirel: 'Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!' - Fotomaç
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"

Fenerbahçe ilk yarı soyunma odasına yüzü yerlerde gitti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rezalete hazır mısınız?" diye sordu. Bunun üzerine Volkan Demirel patladı: "Bu sonuç armaya yakışmıyor. Şerefinizle oynayın. Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
27 Şubat 2019 Çarşamba 07:46
Volkan Demirel: Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!

Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında muhteşem bir geri dönüşe imza atıp maçı 3-3'e getiren hatta rakibini adeta sahasına hapseden Fenerbahçe'de ne yaşandıysa devre arasında yaşandı...

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Volkan Demirel: Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!

Fotomaç, sarı-lacivertlilerin soyunma odasında geçen konuşmalara ulaşmayı başardı. Buna göre ilk yarı sonunda takım soyunma odasının yolunu tutarken, herkesin başı yerlerdeydi.

Volkan Demirel: Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!

BUNUN İÇİN Mİ GELDİK?
En son içeri giren Ersun Yanal bir süre sessiz kaldıktan sonra kaptan Volkan Demirel'e bakıp baklayı ağzından çıkardı:

Volkan Demirel: Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!

"Hayatının en büyük rezaletine hazır mısın?" Bu sözler üzerine ayağa kalkan kaptan söze başladı:

Volkan Demirel: Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!

"Buraya bu sonuç için gelmedik. Böyle oynamak ne bu armaya ne de armayı devraldığımız efsanelere yakışır. Şerefiniz için oynayın. Lefter'in kemiklerini sızlatmayın..."

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