Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"

Fenerbahçe ilk yarı soyunma odasına yüzü yerlerde gitti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rezalete hazır mısınız?" diye sordu. Bunun üzerine Volkan Demirel patladı: "Bu sonuç armaya yakışmıyor. Şerefinizle oynayın. Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
27 Şubat 2019 Çarşamba 07:46
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Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında muhteşem bir geri dönüşe imza atıp maçı 3-3'e getiren hatta rakibini adeta sahasına hapseden Fenerbahçe'de ne yaşandıysa devre arasında yaşandı...
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Fotomaç, sarı-lacivertlilerin soyunma odasında geçen konuşmalara ulaşmayı başardı. Buna göre ilk yarı sonunda takım soyunma odasının yolunu tutarken, herkesin başı yerlerdeydi.
BUNUN İÇİN Mİ GELDİK? En son içeri giren Ersun Yanal bir süre sessiz kaldıktan sonra kaptan Volkan Demirel'e bakıp baklayı ağzından çıkardı:
"Hayatının en büyük rezaletine hazır mısın?" Bu sözler üzerine ayağa kalkan kaptan söze başladı:
"Buraya bu sonuç için gelmedik. Böyle oynamak ne bu armaya ne de armayı devraldığımız efsanelere yakışır. Şerefiniz için oynayın. Lefter'in kemiklerini sızlatmayın..."