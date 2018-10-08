"Volkan Alex ile kıyaslanamaz!"

Onları da etraflıca anlatacağım" dedi. Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının vefasızlık olarak değerlendirilmesini yorumlayan Ali Koç, "Volkan Demirel, 15 yıldır bu camia için görev yapan, büyük bölümünde de kaptan olan efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de böyle geçecektir.