Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kadro dışı kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu
8 Ekim 2018 Pazartesi, 00:50:35
Güncelleme: 00:51:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
"Volkan Alex ile kıyaslanamaz!"
1
11
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte deprem etkisi yaratan kador dışı kararlarıyla ilgili ilk kez konuştu:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Volkan Alex ile kıyaslanamaz!"
2
11
"Bu kararlar, anlık öfkeyle, gündem değiştirmek için ya da birilerini suçlamak için alınmış değil" diyen Koç, şöyle devam etti.
"Volkan Alex ile kıyaslanamaz!"
3
11
"Etraflıca istişare edilmiş, derinlemesine konuşulmuş ve bir plan çerçevesinde alınmış kararlardır. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'la ilgili alınan kararların sebebiyle, Volkan Demirel için alınan kararın sebebi birbirinden farklıdır.
"Volkan Alex ile kıyaslanamaz!"
4
11
Onları da etraflıca anlatacağım" dedi. Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasının vefasızlık olarak değerlendirilmesini yorumlayan Ali Koç, "Volkan Demirel, 15 yıldır bu camia için görev yapan, büyük bölümünde de kaptan olan efsane futbolcularımızdan biridir. Tarihe de böyle geçecektir.
"Volkan Alex ile kıyaslanamaz!"
5
11
Ayrıca Volkan benim çok sevdiğim bir bir insan. Ailece evine gittiğim ilk ve tek oyuncudur.