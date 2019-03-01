Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki mücadeleyi izleyen sportif direktör Comolli, futbolculardan Sadık Çiftpınar ve teknik direktör Ersun Yanal neşeli görüntüleriyle dikkat çektiler.

Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimlerden biri de Ersun Yanal'dı. Yanal ile aynı kareye girmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar birbirleriyle yarıştı.