Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal... - Fotomaç
01 Mart 2019, Cuma
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Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal...

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde mucizevi bir geri dönüşe imza atarak taraftarlarını mest eden teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencileri basketbol maçında stres attı.
1 Mart 2019 Cuma 11:03 Güncelleme: 01.03.2019 11:16
Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal...

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki mücadeleyi izleyen sportif direktör Comolli, futbolculardan Sadık Çiftpınar ve teknik direktör Ersun Yanal neşeli görüntüleriyle dikkat çektiler.
Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimlerden biri de Ersun Yanal'dı. Yanal ile aynı kareye girmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar birbirleriyle yarıştı.

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Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal...

Sadık Çiftpınar ailesi ile birlikte tribündeydi. Kısa sürede taraftarlara kendini kabul ettiren Sadık, çocuğuyla ilgilendi.
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Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal...

İşte mücadeleden ve tribünlerden çok özel karelerle birlikte derbinin özeti...

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Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal...

THY Avrupa Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Anadolu Efes'i 84-66 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla galibiyet sayısını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Anadolu Efes ise 9'uncu mağlubiyetini aldı.

Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal...

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Fenerbahçe Beko; Ali Muhammed, Green, Datome, Melli ve Ahmet Düverioğlu beşiyle başlarken, deplasman ekibi Anadolu Efes ise Larkin, Beaubois, Anderson, Moerman ve Dunston beşiyle sahaya çıktı.

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