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Tüm gözler onların üzerindeydi! Ersun Yanal...
Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde mucizevi bir geri dönüşe imza atarak taraftarlarını mest eden teknik direktör Ersun Yanal ve öğrencileri basketbol maçında stres attı.
1 Mart 2019 Cuma 11:03 Güncelleme: 01.03.2019 11:16
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki mücadeleyi izleyen sportif direktör Comolli, futbolculardan Sadık Çiftpınar ve teknik direktör Ersun Yanal neşeli görüntüleriyle dikkat çektiler.
Taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimlerden biri de Ersun Yanal'dı. Yanal ile aynı kareye girmek isteyen sarı-lacivertli taraftarlar birbirleriyle yarıştı.
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Sadık Çiftpınar ailesi ile birlikte tribündeydi. Kısa sürede taraftarlara kendini kabul ettiren Sadık, çocuğuyla ilgilendi.
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İşte mücadeleden ve tribünlerden çok özel karelerle birlikte derbinin özeti...
ERSUN YANAL: BUNUN ACISINI ÇIKARACAĞIZ... HABERİN DEVAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN
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