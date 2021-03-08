Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Son dakikas spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin son anlarına doğru Dimitris Pelkas ile Skubic çarpışma yaşadı. Oyuna devam edemeyen Pelkas tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yunan yıldıza yapılan testlerde bir soruna rastlanmadı ve son durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte Pelkas'ın sakatlık yaşadığı pozisyon...

Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Sarı-lacivertliler, rakibini Szalai, Osayi ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Mücadele 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ederken korkutan bir sakatlık yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, 80. dakikada yaşanan pozisyonda Nejc Skubic ile çarpıştı.

Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Yunan futbolcuya ilk müdahale saha içinde gerçekleştirilirken, oyuna devam edemeyen Pelkas tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA