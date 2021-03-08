Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Son dakika spor haberleri: Konyaspor - Fenerbahçe maçında Dimitris Pelkas yürekleri ağza getirdi! İşte o anlar

Son dakikas spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin son anlarına doğru Dimitris Pelkas ile Skubic çarpışma yaşadı. Oyuna devam edemeyen Pelkas tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yunan yıldıza yapılan testlerde bir soruna rastlanmadı ve son durumunun iyi olduğu belirtildi. İşte Pelkas'ın sakatlık yaşadığı pozisyon...