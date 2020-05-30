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Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor
Gözünü önümüzdeki sezona diken Fenerbahçe'nin gündemi son günlerde oldukça yoğun. Ersun Yanal ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarının yanı sıra gelecek sezon kadroda revizyona gitmeyi planlayan yönetim yeni isimleri kadroya katmayı planlıyor. Sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde yıldız bir isimden şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri.
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:05
Güncelleme: 30.05.2020 15:09
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Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.
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Birçok isim ile transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde öncelik Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak.
Teknik direktörün yanı sıra farklı mevkilere transferler de yapmayı planlayan Fenerbahçe, bazı isimlerle de yollarını ayıracak.
Sezon sonu sözleşmesi biten bazı isimlerle yol ayrımına gidecek sarı-lacivertlilerde bu isimlerden olan Şilili yıldız Isla için şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.
Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün mevkiine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla'nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin Boca Juniors'la anılması olduğu öğrenildi.