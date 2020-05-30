Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Gözünü önümüzdeki sezona diken Fenerbahçe'nin gündemi son günlerde oldukça yoğun. Ersun Yanal ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarının yanı sıra gelecek sezon kadroda revizyona gitmeyi planlayan yönetim yeni isimleri kadroya katmayı planlıyor. Sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını ayıracak olan sarı-lacivertlilerde yıldız bir isimden şaşırtan bir hamle geldi. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe haberleri.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:05 Güncelleme: 30.05.2020 15:09
Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Birçok isim ile transfer görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde öncelik Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak.

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Teknik direktörün yanı sıra farklı mevkilere transferler de yapmayı planlayan Fenerbahçe, bazı isimlerle de yollarını ayıracak.

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Sezon sonu sözleşmesi biten bazı isimlerle yol ayrımına gidecek sarı-lacivertlilerde bu isimlerden olan Şilili yıldız Isla için şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün mevkiine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla'nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin Boca Juniors'la anılması olduğu öğrenildi.

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