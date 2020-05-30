Son dakika: Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim kampa katılmıyor

Hürriyet'in haberine göre, Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün mevkiine transfer edilen ve bu pozisyonda dünyanın sayılı isimlerinden olmasına karşın bir türlü istenileni veremeyen Mauricio Isla'nın özellikle ikinci yarıdaki düşüşünün nedeninin, isminin Boca Juniors'la anılması olduğu öğrenildi.