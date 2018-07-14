Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama... - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...

    14 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:58:48 Güncelleme: 01:46:51
    Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
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    Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama...

    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği oyunculardan olan Max Meyer transferinde hareketli anlar yaşanıyor.

    Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
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    • 6
    Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama...

    22 yaşındaki futbolcu Liverpool ve Arsenal ile pazarlıklarından şu ana kadar sonuç alamadı.

    Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
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    Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama...

    Bonservisi elinde olan genç yıldız Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'luk önerisini kabul etti.

    Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
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    Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama...

    Ancak sarı-lacivertlileri bu transferde zorlayan Meyer'in ayrıca imza parası istemesi.

    Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
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    Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama...

    Rakam düşürülmeye çalışılıyor.

    Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
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    Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama...

    Schalke ile sözleşmesi sona eren Max Meyer ile F.Bahçe yakından ilgileniyor.

    FOTOMAÇ

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