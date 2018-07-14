Schalkeden serbest kalan Max Meyer Fenerbahçeye evet dedi! Ama... - Galeri - Fotomaç
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Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
14 Temmuz 2018 Cumartesi, 23:58:48
Güncelleme: 01:46:51
Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği oyunculardan olan Max Meyer transferinde hareketli anlar yaşanıyor.
Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
22 yaşındaki futbolcu Liverpool ve Arsenal ile pazarlıklarından şu ana kadar sonuç alamadı.
Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
Bonservisi elinde olan genç yıldız Fenerbahçe'nin 4 milyon euro'luk önerisini kabul etti.
Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
Ancak sarı-lacivertlileri bu transferde zorlayan Meyer'in ayrıca imza parası istemesi.
Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
Rakam düşürülmeye çalışılıyor.
Schalke'den serbest kalan Max Meyer Fenerbahçe'ye 'evet' dedi! Ama...
Schalke ile sözleşmesi sona eren Max Meyer ile F.Bahçe yakından ilgileniyor.
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