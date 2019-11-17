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Sakat olan Kruse'nin keyif gecesi! Nargile ve kumar bir arada...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemiyordu. Tecrübeli isim son olarak ülkesinde nargile içip, kumar oynarken görüntülendi. Bu görüntüler, Alman yıldızın sözleşmesini akıllara getirdi. İşte kontratında yer alan o maddeler...
17 Kasım 2019 Pazar 11:24
Güncelleme: 17.11.2019 11:43
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Kumar tutkusuyla bilinen Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Max Kruse, daha önce de gerek Alman gerekse Avrupa basınında konuyla ilgili birçok kez gündeme gelmişti.
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve lige iyi bir başlangıç yapan Kruse, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Ancak yıldız ismin son görüntüsü sosyal medyayı adeta salladı...
Sarı-lacivertli taraftarların, oynadığı süre içerisinde beğenisini kazanan Alman yıldız, milli arada ülkesinde arkadaşlarıyla gittiği bir kafede nargile içip kumar oynarken görüntülendi.
Profesyonel poker oyuncusu olduğu bilinen Alman oyuncu, LasVegas'ta katıldığı bir poker turnuvasında dördüncü olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Turnuvada final masasına kadar gelmeyi başaran Kruse, 28.740 dolarlık ödülün de sahibi olmuştu.
Sakatlığı bulunan yıldız ismin bu görüntüleri sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı ancak tecrübeli futbolcunun bu konuyla alakalı sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen maddeler dikkat çekti.