Sadık Çiftpınar'dan harika performans! - Fotomaç
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sadık Çiftpınar ve Victor Moses performanslarıyla taraftarı büyülemeye devam ediyor. İşte Sadık ve Moses'ın Zenit karşısındaki harika performansları...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:24 Güncelleme: 13.02.2019 10:24
Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Moses performanslarıyla büyülemeye devam ediyor.

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Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Sarı-Lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Zenit karşılaşmasında performansıyla öne çıktı.

Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Özellikle Zenit'in 1.96'lık golcüsü Dzyuba'ya nefes aldırmayan Sadık, ikili mücadelelerde de ayakta kalmayı başardı.

Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe taraftarları, başarılı performansın ardından Sadık Çiftpınar'a alkışlarla destek verdi.

Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe - Zenit maçında Sadık Çiftpınar, opta verilerine göre Moses'tan daha sonra en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

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