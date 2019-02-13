Sadık Çiftpınar'dan harika performans! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Sadık Çiftpınar'dan harika performans!
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sadık Çiftpınar ve Victor Moses performanslarıyla taraftarı büyülemeye devam ediyor. İşte Sadık ve Moses'ın Zenit karşısındaki harika performansları...
13 Şubat 2019 Çarşamba 10:24
Güncelleme: 13.02.2019 10:24
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Moses performanslarıyla büyülemeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-Lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Zenit karşılaşmasında performansıyla öne çıktı.
Özellikle Zenit'in 1.96'lık golcüsü Dzyuba'ya nefes aldırmayan Sadık, ikili mücadelelerde de ayakta kalmayı başardı.
Fenerbahçe taraftarları, başarılı performansın ardından Sadık Çiftpınar'a alkışlarla destek verdi.
Fenerbahçe - Zenit maçında Sadık Çiftpınar, opta verilerine göre Moses'tan daha sonra en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.