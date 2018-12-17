Rıdvan Dilmenden çarpıcı Ersun Yanal yorumu!

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ersun Yanal yorumu!
ERSUN YANAL HER TEKNİK ADAMIN YAPACAĞI GİBİ...
Fenerbahçe çok da kötü bir takım değil. 4-3-3 oyunu oynuyor Ersun Yanal. Ben Fenerbahçe için 'Bir ağaç koysan, bu kadar kötü olmaz.' demiştim. Ersun Yanal her teknik adamın yapacağı gibi antrenmanlarda çocuk oyunları oynatarak moral verdi. İlk yarıda net bir skor. Taraftarın da, ekran başında olan insanların da beklentisi buydu."
ERSUN YANAL, 5-7 ARASINA ATAR TAKIMI
Fenerbahçe 108, 111 kilometre koşan bir takımdı ama top rakipteyken koşuyordu. Şimdi yardımlaşma için koşuyor. Fenerbahçe'nin sekizinci olma ihtimali yok. Ersun Yanal, 5-7 arasına atar takımı. Dördüncü olursa da şaşırmam. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar da düşmez, forması da düşmez. Zaman gösterecektir bunu."