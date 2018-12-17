Rıdvan Dilmenden çarpıcı Ersun Yanal yorumu! - Galeri - Fotomaç
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ersun Yanal yorumu!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'u konuk etti.
17 Aralık 2018 Pazartesi, 22:24:41 Güncelleme: 22:44:31
Rıdvan Dilmenden çarpıcı Ersun Yanal yorumu!

Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal ve Fenerbahçe'nin performansını özel bir kanalda yorumladı. İşte usta yorumcunun o sözleri...

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Rıdvan Dilmenden çarpıcı Ersun Yanal yorumu!

ŞAMPİYON OLMUŞ BİR TEKNİK DİREKTÖR GELDİ

Bu kadro, alternatifi bol bir kadro. 10 üzerinden 6,5-7'lik oyuncular bir arada. Oyuncular üzerinde bir baskı oldu. Koeman da, Cocu'nun devamıydı. Ersun Yanal gibi şampiyon olmuş bir teknik adam geldi."


Rıdvan Dilmenden çarpıcı Ersun Yanal yorumu!

ERSUN YANAL HER TEKNİK ADAMIN YAPACAĞI GİBİ...

Fenerbahçe çok da kötü bir takım değil. 4-3-3 oyunu oynuyor Ersun Yanal. Ben Fenerbahçe için 'Bir ağaç koysan, bu kadar kötü olmaz.' demiştim. Ersun Yanal her teknik adamın yapacağı gibi antrenmanlarda çocuk oyunları oynatarak moral verdi. İlk yarıda net bir skor. Taraftarın da, ekran başında olan insanların da beklentisi buydu."

Rıdvan Dilmenden çarpıcı Ersun Yanal yorumu!

ERSUN YANAL, 5-7 ARASINA ATAR TAKIMI

Fenerbahçe 108, 111 kilometre koşan bir takımdı ama top rakipteyken koşuyordu. Şimdi yardımlaşma için koşuyor. Fenerbahçe'nin sekizinci olma ihtimali yok. Ersun Yanal, 5-7 arasına atar takımı. Dördüncü olursa da şaşırmam. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez, bu taraftar da düşmez, forması da düşmez. Zaman gösterecektir bunu."

Rıdvan Dilmenden çarpıcı Ersun Yanal yorumu!
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