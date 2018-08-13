Phillip Cocunun Fenerbahçedeki iki gözdesi - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki iki gözdesi

    Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, iki futbolcuyla sürekli vakit geçiriyor.
    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:29:53 Güncelleme: 11:34:51
    Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki iki gözdesi
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    Phillip Cocunun Fenerbahçedeki iki gözdesi

    Spor Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de golleri atan Giuliano ve Josef de Souza, teknik direktör Phillip Cocu'nun en önemli kilit adamları rolünde.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki iki gözdesi
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    Phillip Cocunun Fenerbahçedeki iki gözdesi

    Hollandalı hoca için her iki yıldız adeta taktik ve oyun planının işlemesinde en kritik hamleler.

    Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki iki gözdesi
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    Phillip Cocunun Fenerbahçedeki iki gözdesi

    İki Brezilyalı yıldız, Cocu'nun sisteminde en önemli mihenk taşları konumunda.

    Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki iki gözdesi
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    Phillip Cocunun Fenerbahçedeki iki gözdesi

    Hollandalı teknik adamın kafasındaki oyun yapısında ikili hem pas oyununu organize ediyor, hem presi başlatıyor, hem de takımın omurgasını oluşturuyor.

    Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'deki iki gözdesi
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    Phillip Cocunun Fenerbahçedeki iki gözdesi

    Souza'yı orta alanda ilk pası başlatan isim olarak düşünen Cocu, 8 numara rolünü verip çift yönlü oynamasını istiyor.

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