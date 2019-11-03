Juventus Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e kancayı taktı

Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde koştuğu Kosovalı golcü Vedat Muriç'e devre arasında gelen tekliflere rağmen elinde tutmaya kararlı olan Fenerbahçe'de yönetim, sportif direktör Comolli ve yöneticilerine, "Bonservis bedeli soranlara yanıt bile vermeyin" demişti fakat Muriç için Avrupa'nın devleri ısrarını sürdürüyor. İşte Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Muriç planı ve çılgın teklif...

3 Kasım 2019 Pazar 09:28 Güncelleme: 03.11.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





