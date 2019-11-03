Juventus Fenerbahçe'nin yıldızı Muriç'e kancayı taktı

Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde koştuğu Kosovalı golcü Vedat Muriç'e devre arasında gelen tekliflere rağmen elinde tutmaya kararlı olan Fenerbahçe'de yönetim, sportif direktör Comolli ve yöneticilerine, "Bonservis bedeli soranlara yanıt bile vermeyin" demişti fakat Muriç için Avrupa'nın devleri ısrarını sürdürüyor. İşte Juventus Teknik Direktörü Sarri'nin Muriç planı ve çılgın teklif...
3 Kasım 2019 Pazar 09:28
Güncelleme: 03.11.2019 09:46
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Fenerbahçe ve milli takımında attığı gollerle yıldızı parlayan Vedat Muriç ile ilgili iddialar ara transfer dönemi yaklaşırken iyice alevlendi.
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Birçok Avrupa takımı tarafından takip ettirilen 25 yaşındaki Kosovalı golcüyü Ocak ayında almak isteyen kulüplerin resmi teklif hazırlığında olduğu konuşulmaya başlandı.
Ancak sarı-lacivertliler, bu söylentilerle oyuncunun kafasının karışmaması için şimdiden önlemini almıştı.
Başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve yöneticilere Vedat Muriç ile ilgili hiç kimseyle transfer görüşmesi yapılmaması talimatı vermişti.
Başkan'ın "Ocak ayında onu bırakamayız. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olmak zorunda. Muriç bu takımın önemli parçalarından biri, ondan vazgeçemeyiz" dediği bildirilmişti.