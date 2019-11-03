İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler bu maçı da kazanıp ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalamanın peşinde. Zorlu mücadele öncesi Ersun Yanal'ın merakla beklenen kadro tercihi belli oldu. İşte Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesi muhtemel 11'leri ve maç önü bilgileri...

3 Kasım 2019 Pazar 01:00 Güncelleme: 03.11.2019 01:00
İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe bu akşam Kayserispor'a konuk olacak. Son iki maçını kazanan Kanarya, Alanya'nın puan kaybetmesiyle liderlik fırsatını yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kayseri'yi yenip hem zirveye çıkmayı hem de seriyi üç maça çıkarmak istiyor. F.Bahçe'de sakatlıkları devam eden Kruse ve Rami dışında eksik yok.

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İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Teknik direktör Ersun Yanal, sakatların dönmesiyle iyi bir ivme yakaladıklarını belirtip, hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi.

İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

KAYSERİ GALİBİYETE HASRET
Ev sahibi Kayserispor da çıkış arıyor... Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılılar, başarısız sonuçların ardından tecrübeli hoca ile yollarını ayırmış daha sonra göreve gelen Samet Aybaba da iki hafta sonra görevi bırakmıştı.

İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. 4 puanla son sırada yer alan Anadolu ekibi de ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Sarı-lacivertliler son antrenmanda pas ve pres çalışmaları ile taktik prova gerçekleştirdi. Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla çalışırken, Max Kruse ve Adil Rami ise özel programlarını uyguladı. Sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı takip etti.

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