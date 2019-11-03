İşte Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe bu akşam Kayserispor'a konuk olacak. Son iki maçını kazanan Kanarya, Alanya'nın puan kaybetmesiyle liderlik fırsatını yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kayseri'yi yenip hem zirveye çıkmayı hem de seriyi üç maça çıkarmak istiyor. F.Bahçe'de sakatlıkları devam eden Kruse ve Rami dışında eksik yok.