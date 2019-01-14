İşte Fenerbahçenin yeni transferleri!

Uzun süre kadro dışı kalan Volkan ve Dirar, devre arasının öne çıkan isimleriydi. Bu ikilinin ikinci yarıyla formalarına kavuşacağı öğrenildi.
14 Ocak 2019 Pazartesi, 00:31:39
Güncelleme: 07:55:20
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İlk yarının sona ermesinin ardından yönetim tarafından affedilen kaleci Volkan Demirel ile Dirar, devre arası kampının öne çıkan isimlerinden olmayı başardı.
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanlarda çalışkanlıkları ve hırslarıyla dikkat çeken bu ikili, AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da tam puan almıştı.
Tecrübeli file bekçisinin ikinci yarıda Harun Tekin'den eldivenleri alması beklenirken, Nabil Dirar'ın da Ersun Yanal tarafından sağ kanatta oynatılacağı öğrenildi.
Kadro dışı kaldıkları dönemde kendilerine verilen bireysel antrenman programını harfiyen uyguladıkları ortaya çıkan iki futbolcunun da fizik güç olarak takım arkadaşlarından eksikleri olmadığı ifade edildi.
Ersun Yanal dönemiyle birlikte affedilen iki isimden Volkan Demirel'in, idmanlarda diğer kaleciler Harun ve Berke ile birlikte sıkı bir çalışmaya girdiği gözlemlenirken, teknik heyetten de övgü dolu sözler aldığı kaydedildi.