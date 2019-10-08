İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'de sol bek alarmı verildi. Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda da sol bek transferi için uğraş vermiş ancak dönemin şartları doğrultusunda transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayı transfer döneminde mutlak bir sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Damien Comolli yıldız sol bek için ilk teması kurdu. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi...
8 Ekim 2019 Salı 07:52
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı.
Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile BayernMünih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda orjin sol bek kalmadı.
Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede NabilDirar'ı kullandı.
Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, NabilDirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı.