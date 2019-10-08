İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'de sol bek alarmı verildi. Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda da sol bek transferi için uğraş vermiş ancak dönemin şartları doğrultusunda transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayı transfer döneminde mutlak bir sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Damien Comolli yıldız sol bek için ilk teması kurdu. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi...

8 Ekim 2019 Salı 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





