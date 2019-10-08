İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ekim 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe'de sol bek alarmı verildi. Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunda da sol bek transferi için uğraş vermiş ancak dönemin şartları doğrultusunda transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayı transfer döneminde mutlak bir sol bek transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Damien Comolli yıldız sol bek için ilk teması kurdu. İşte yaşanan flaş transfer gelişmesi...
8 Ekim 2019 Salı 07:52
İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe sol bek transferi için düğmeye bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

Sarı-lacivertlilerde sol bek mevkisinde ilk 7 haftada sıkıntı yaşadı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

Hasan Ali Kaldırım'ın sezon başı hazırlık kapsamı dolayısı ile Bayern Münih'le yaptığı maçta sakatlanmasından sonra takımda orjin sol bek kalmadı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

Teknik direktör Ersun Yanal o bölgede Nabil Dirar'ı kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! İlk temas kuruldu

Hasan Ali Kaldırım'ın dönüşünü bekleyen sarı-lacivertli kurmaylar, Nabil Dirar'ın sakatlık haberi ile sarsıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN